(Görüntülü) Burdur'da 43 bin öğrenci ders başı yaptı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da toplam 43 bin 828 öğrenci ve 3 bin 285 öğretmen ders başı yaptı.Burdur\'da 2018- 2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram tarafından çelenk sunulmasının ardından tören Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu\'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karaca, Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara\'nın babası İlhan ve annesi Dudu Kara da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti tüm eğitim öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun dedi. Vali Hasan Şıldak, Burdur\'un eğitimde marka bir kent olduğunu söyledi. Şıldak, Bu tanımlamayı gerçekten hak etmiş bir ilimiz. Geçen yıllardan beri baktığımızda eğitim kalitesi ve başarı ölçeğine her yıl yenilerini eklemiş bir il diye konuştu. Valilik olarak eğitim kalitesini yükseltmek ve çocukların huzurlu, güvenli, sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için seferber olduklarını vurgulayan Şıldak, şöyle dediHer süreci adım adım takip ediyoruz. Eğitim alt yapısının geliştirilmesi, okullarımızın hem sayıca hem de kalite olarak daha donanımlı hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımız ve hükümetimiz son derece büyük gayretler gösteriyor. Eğitim bir maratondur. Kısa ya da orta mesafe koşusu değildir. Buna göre planlamalarımızı ve beklentilerimizi oluşturmamız gerekir. Bu maratonu başarıyla bitirebilmek için azmimizi, irademizi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Vali Hasan Şıldak konuşmasından sonra okula ismi verilen Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara\'nın annesi Dudu ve babası İlhan Kara\'ya plaket verdi. Bahçelievler İlkokulu olan okula geçen hafta Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu adı verildiği belirtildi. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından açılış kurdelesi kesildi ve sınıflar gezildi. Burdur\'da bu yıl 21 bağımsız anaokulu ve 97 okul bünyesindeki anasınıfında 4 bin 569, 91 ilkokulda 13 bin 573, 93 ortaokulda 13 bin 200, 54 lisede 12 bin 486 olmak üzere toplam 43 bin 828 öğrenci ve 3 bin 285 öğretmen ders başı yaptı.