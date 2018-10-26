(Görüntülü) BURDUR ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU (2)

ŞAHİKA ERCÜMEN\'DEN DÜNYA REKORU (1) SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'nde \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırdı. Ercümen,1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Şahika Ercümen, \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmak için Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı. Görüntü Dökümü --------------- -Rekor denemesinden görüntü Tolga YILDIRIMBURDUR, (DHA) - (Tür: Yurt)