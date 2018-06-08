T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bülent Tezcan: Erdoğan Demirören çok önemli bir şahsiyetti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti

08 Haziran 2018 19:39

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti. Tezcan yaptığı açıklamada, “Sayın Erdoğan Demirören iş dünyasında ve medya dünyasında çok önemli bir şahsiyetti. Ölümü hepimizi üzdü. Kendisine Allah\'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Demirören grubu çalışanlarına sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Ayrıca ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Sabır ve metanet diliyorum. Geride kalanların onun bıraktığı yerden hatırasını devam ettireceklerine inancım tamdır. Başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİİSTANBUL DHACHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Demirören Holding KurucusuYönetim Kurulu Başkanı Erdoğan DemirörenTezcanErdoğan DemirörenKendisine AllahAllahMekanıDemirörenAyrıcaSabırGeride
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24