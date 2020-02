(Görüntülü) Bülent Korkmaz Burayı evim, oyuncuları ailem gibi görüyorum

İsmail ÖRS - Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, İyi çalıştık. Takımımız aile bağı olan çok güçlü bir takım. Ancak zor maç olacak dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin 5\'inci haftasında Medipol Başakşehir\'le oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Korkmaz, bu maçta sakat olan Zeki ile cezalı Doukara ve Charles\'ın forma giyemeyeceğini kaydetti. Sakatlıktan çıkan Maicon ve William\'ın takıma katıldığını kaydeden Bülent Korkmaz, bu oyuncuların da hazır olduğunu söyledi. Kadronun ideal sayıldığını ifade eden Korkmaz, ?O, bu, şu oyuncu diye bakmıyorum. Hep ideal kadro olarak bakıyorum. Futbol bu. Sakatlıklar da olur, cezalar da. Biz elimizdeki kadronun en ideal kadrosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle olacak dedi.

Başakşehir maçının kolay olmayacağını vurgulayan Korkmaz, İyi çalıştık. Takımımız aile bağı olan çok güçlü bir takım. Zor maç olacak. Sistemi ve düzeni olan, oyun planı olan takıma karşı oynayacağız. İstikrarlı teknik direktör ve oyuncu grubuyla Türkiye\'de en düzenli oynayan ve oyun planı olan bir takımla oynayacağız. Bizim de en büyük artımız; mücadelemiz. Onlar için ne kadar zorsa, bizim için de o kadar zor. Blok ve takım halinde oynamaya çalışacağız ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ OYNATMAK GEREKİR

Genç futbolcuları oynayacak seviyeye geldiğinde oynatmak gerektiğini ifade eden Korkmaz, ?Gittiğim her takımda bende o duygu, o hissiyat hep var. Genç oyuncular oynayacak seviyeye geldiğinde oynatmak gerekiyor. Hollanda liginde 17, 18, 19 ve 20 yaş grubu oynuyor. Oynatmak gerekir o ışığı ve performansı verirse. Kupa maçları geliyor. Kupa maçlarında da oynatacağım. Şu ana kadar memnunum. Genç ve yetenekli oyuncular bulup takıma kazandırmak istiyoruz dedi.

BAŞKANIN UZUN SÜRE KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ali Şafak Öztürk\'ün yeniden Antalyaspor başkanı olmasını da değerlendiren Bülent Korkmaz, şunları söyledi ?Başkanımın uzun süre burada kalacağını düşünüyorum. Bende her şey şeffaftır, bir şey gizleyemem. Kulüp menfaati için söylerim. Başkanın uzun süre kalması Antalyaspor için büyük avantaj. Hissettiklerini uzun vade yapabilir. Ama benli ama bensiz. Doğru transferlerle bunu yapabilir. Ben ekibimle beraber uzun vade kalacakmış gibi çalışıyorum. Burası benim evim, yuvam. Benim spor ahlakım budur. Tesiste de kalıyoruz. Burayı evim, oyuncuları çocuklarım, ailem gibi görüyorum. İnşallah uzun süre burada kalırız. Başkanın hayallerini ve hedeflerini beraber gerçekleştiririz.

ANTALYASPOR\'UN ÖNÜ AÇIK

Altyapılarda beğendiği birkaç kişi olduğunu da belirten Korkmaz, futbolcu portföyü oluşturmak zorunda olduğunu söyledi. Bir yapılanma olacağını ve ona göre de planlama yapacaklarına değinen Korkmaz, Sezon başı da söyledim şimdi de söylüyorum. Çok zor bir süreç. Ben buraya başlarken 3 transfer yaptık. Zor bir süreç. Bu süreçte her galibiyet Antalyaspor\'un lehine olacak. Antalyaspor\'un önü açık olacak dedi.