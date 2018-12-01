(Görüntülü) Buldukları yavru tilkiye yiyecek verip, battaniyeye sardılar

Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ(Hatay),(DHA)- HATAY\'ın Arsuz ilçesi kırsalında yerleşim yerine gelen yavru tilkiye 2 arkadaş sahip çıktı. Arkadaşlar, battaniyeye sararak ısıttıkları yavru tilkiyi, süt ve yiyecek vererek, doyurdu. Yavru tilki daha sonra Doğa Korumu ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Savaş Kuzu ve İbrahim Uslu adlı arkadaşlar, Konacık Mahallesi\'ndeki evlerinin yakınında bitkin ve üşümüş halde yavru bir tilki buldu. İki arkadaş, tilkiyi kucaklarına alarak eve götürdü. Gençler, üşüdüğü için battaniyeye sardıkları yavru tilkiyi, süt ve yiyecek vererek doyurdu. Daha sonra dışarıda ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Gençlerden Savaş Kuzu, \"Can çekişiyordu, aldık evimize getirdik. Battaniyeye sarıp ısıttık ve doyurduk. Durumu ilk geldiği andan daha iyi\" dedi.



Götürilen veteriner tarafından muayene edilen tilki, Doğa Korumu ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.