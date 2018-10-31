(Görüntülü) Bu sokak sadece çocuklara ait

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de Mezitli Belediyesi öncülüğünde, Mezitli Kent Konseyi ve Akdeniz Rotary Kulübü\'nün katkıları ile hazırlanan \'Çocuk Sokağı\' açıldı. İlçe sınırları içerisindeki Cengiz Topel Caddesi, 34380 Sokak ve Milli Egemenlik Caddesi\'nin kesiştiği noktada, çocukların hoşça vakit geçirmesi için çeşitli oyun grupları ile donatılan sokağın açılışına başta Belediye Başkanı Neşet Tarhan olmak üzere; Kent Konseyi üyeleri, Rotary Kulübü yönetimi, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklara ve eğitime yapılan yatırımın önemini vurgulayan Başkan Tarhan, En iyi yatırımın, çocuklara ve eğitime yapılan yatırım olduğunu ve bu konuda çok daha fazla çaba harcamamız gerektiğini biliyoruz. Belediyemiz çalışanları çok kısa süre içerisinde çok kötü bir görüntüsü olan bu noktayı, mütevazi ama kentin güzel bir noktası, merkezi bir noktasında böyle bir çocuk sokağı yapmaları da oldukça anlamlıydı. Sanıyorum çok aktif olarak kullanılacak bir alan burası. Bu noktadan geçen Mezitli halkının herhalde bugün yüzde 80\'i bu projeden haberdar oldu. Önemli bir noktadayız. Devamını da gelecekte belki yürüyüş yolu, sanat sokağı gibi değerlendirmeyi de düşünüyoruz dedi. Tarhan\'ın konuşmasının ardından Çocuk Sokağı hizmete girdi.