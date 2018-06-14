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(Görüntülü) Bratislava değil, Eskişehir

İhsan DÖRTKARDEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gördüğü ve merkez Odunpazarı ilçesinde kaldırım üzerinde yaptırdığı 'kanalizasyon işçisi' helkelini görenler şaşkınlıklar

14 Haziran 2018 19:16

İhsan DÖRTKARDEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Slovakya\'nın başkenti Bratislava\'da gördüğü ve merkez Odunpazarı ilçesinde kaldırım üzerinde yaptırdığı \'kanalizasyon işçisi\' helkelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Avusturya\'nın başkenti Viyana\'nın 50 kilometre doğusunda bulunan, yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Bratislava kentinde bulunan rögar kapağından çıkan, sadece kolları ve kafası görülen \'Cumil\' isimli kanalizasyon işçisinin heykelinin benzeri Eskişehir\'in merkez Odunpazarı ilçesinde 3 yıl önce yaptırıldı. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Bratislava gezisinde ilk gördüğünde çok hoşuna gittiği belirtilen heykeli görenler çok şaşırıyor. Özellikle çocuklar, bu heykelin yanında fotoğraflarını çektiriyor.

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