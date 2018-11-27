(Görüntülü) Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Kuzey Ege\'deki kuvvetli lodos nedeniyle Bozcaada\'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında, bugün Bozcaada\'dan Geylikli\'ye saat 10.00\'da yapılması planlanan sefer gerçekleştirilemedi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli\'den saat 11.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılabiliyor.