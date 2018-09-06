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(Görüntülü) Bostancı açıklarında helikopter düştü (8)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor

06 Eylül 2018 20:52

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki İsmet Öztürk ve Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal\'dan Sefaköy\'e gidiyordu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"

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