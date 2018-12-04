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(Görüntülü) Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki aile üyelerinin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

04 Aralık 2018 18:02

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki aile üyelerinin bıçaklı kavgasında 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, çocuklarının boşanma kararı üzerine, kent merkezindeki adalet sarayında görülecek duruşma için adliyeye gelen aileler, mahkeme öncesi sokak arasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırmasıyla isimleri açıklanmayan 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ambulanslarla Toros Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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