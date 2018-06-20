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(Görüntülü) Boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Erkan Tankız (34), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı ve tekrar bir araya gelmek istediği Döne Aksu'yu (28), olumsuz yanıt alınca av tüfeğiyle vurarak öldürdü

20 Haziran 2018 15:42

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Erkan Tankız (34), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı ve tekrar bir araya gelmek istediği Döne Aksu\'yu (28), olumsuz yanıt alınca av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan Tankız\'ın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan Tankız, bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu\'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Tankız, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde öldü. Aksu\'nun cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Erkan Tankız\'ın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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