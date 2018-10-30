(Görüntülü) Boşandığı Alman eşinin oğlunu kaçırdığını iddia etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde oturan Selami Kuşdemir, Alman uyruklu eski eşinin 12 yaşındaki oğluyla kayıplara karıştığını öne sürerek, \"Oğlum 10 aydır okuluna gitmiyor. Eski eşimin oğlumu insan kaçakçılarının yardımıyla Yunan adalarına götürmeye çalıştığını düşünüyorum\" dedi. Manavgat\'ta bir otelde çalışan Selami Kuşdemir, 1999 yılında tatile gelen Alman B.A.B. ile tanıştı. 2000 yılında birlikte yaşamaya başlayan çiftin Eylül 2006\'da çocukları Y.B. Kuşdemir doğdu. Çift, Mart 2007\'de resmi olarak evlendi. Bu dönemde Selami Kuşdemir, 2 ayrı otelde SPA işletirken, B.A.B. Kuşdemir de önce rehber, ardından bazı otellerde halka ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptı. 2011 YILINDA BOŞANDILAR Almanya\'da yaşayan anne ve babasının rahatsız olduğunu söyleyen B.A.B. Kuşdemir, 2010 yılında ülkesine gitti. Eşini telefonla arayan B.A.B. Kuşdemir, \"Annem ve babam çok yaşlı, burada oturalım, sana da oturum izni alırız\" dedi. Bunun üzerine turizm sezonu sonunda Selami Kuşdemir de Almanya\'ya giderek oturum izni aldı. Turizm sezonu açıldığında Manavgat\'a gelen Selami Kuşdemir, 2011 yılında haber vermeden yanına gittiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendi. Almanya\'da 2011 yılında açılan davada, çiftin boşanmasına karar verildi, Y.B. Kuşdemir\'in velayeti ise annede kaldı. Alman mahkemesi, Gençlik Dairesi görevlileri nezaretinde çocuğa dokunmadan, sarılmadan ve sadece Almanca konuşulması şartıyla Selami Kuşdemir\'in 2 haftada bir 2 saatliğine oğlunu görmesine izin verdi. Birkaç görüşmenin ardından eski eşi, \'Çocuk istemiyor\' diyerek Selami Kuşdemir\'e oğlunu göstermemeye başladı. 200 CUMHURİYET ALTINI KARŞILIĞI ANLAŞTILAR Selami Kuşdemir de 2011 yılında Almanya Darmstad Eyalet Savcılığı\'na eşi hakkında \'Uluslararası çocuk kaçırma\' başvurusunda bulundu. Ancak 2018 yılı haziran ayında incelemeye alınan başvuruya ilişkin görevsizlik ve yetkisizlik kararı verildi. Alman kadın, 2015 yılında eski eşi Selami Kuşdemir\'e 100 bin euro ve Türkiye\'de bir daire karşılığında oğlunun velayetini verebileceğini söyledi. Selami Kuşdemir ise o kadar parası olmadığını belirterek, 200 Cumhuriyet altını karşılığında anlaşma teklif etti. Eski eşi, altınlar karşılığında yalnızca oğlunu Türkiye\'ye götürebileceğine yönelik Selami Kuşdemir\'e vekaletname verdi. Selami Kuşdemir de Y.B. Kuşdemir\'i Almanya\'dan Manavgat\'a getirdi ve bir ilkokula kaydettirdi. TÜRKİYE\'YE GELİP DAVA AÇTI Y.B., babasıyla birlikte Manavgat\'ta yaşamını sürdürürken, 2016 yılında ilçeye gelen eski eşi, Selami Kuşdemir hakkında Manavgat Aile Mahkemesi\'nde \'Uluslararası çocuk kaçırma\' davası açtı. Bu yıl ocak ayında karara bağlanan davada, çocuğun anneyle birlikte yaşamasına izin verilirken, velayeti ise geçici olarak anne ve babaya ortak şekilde verildi. Mahkeme temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararda çocuğun yurt dışına çıkarılmasına da yasak koydu. Selami Kuşdemir kararı temyize taşırken, Y.B. Kuşdemir ise annesi B.A.B. ile birlikte yaşamaya başladı. KAYIPLARA KARIŞTI Selami Kuşdemir, davanın ardından eski eşinin oğluyla birlikte kayıplara karıştığını belirtti. Oğlunun okula da gitmediğini anlatan Selami Kuşdemir, \"Çocuğum okula gidecek yaşta. Ama annesi okula gitmesini engelliyor. Nerede olduklarını bilmiyorum. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Geçen hafta sonu gece yarısı beni Adrasan Jandarma Karakolu\'ndan aradılar, \'Oğlun bulundu\' diye. Avukatımla birlikte Adrasan\'a gittik. Ama annesi ifade verdikten sonra oğlumu almış gitmiş. Oradaki jandarma görevlisi bize, \'Bunlar ellerinde valizle geziyor. O otel senin bu otel benim kalıyorlar. Nerede olduklarını bulmak oldukça zor\' dedi. Ben annesinin çocuğumu insan kaçakçıları aracılığıyla Yunan adalarına götürmeye çalıştığını düşünüyorum\" dedi.