T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Boş arazideki plastik atıklar alev alev yandı (2)

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - EYÜP'te boş bir arazide bulunan plastik atıkların alev almasıyla yangın çıktı

11 Haziran 2018 13:33

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - EYÜP\'te boş bir arazide bulunan plastik atıkların alev almasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bugün saat 02.00 sıralarında Eyüp Topçular Mahallesi\'ndeki boş araziye, atılan plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul\'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CemilDHAEYÜPYangınBugünEyüp Topçular MahallesiRüzgârın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24