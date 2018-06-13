(Görüntülü) Borçları yüzünden bunalıma girince intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA\'da çevreye borcunu ödeyemeyince bunalıma giren M.A. (30), tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan M.A. hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde meydana geldi. Şarküteri işi yapan ve borçlarından dolayı bunalıma giren M.A., hafif ticari aracını yolun sağındaki bir marketin önüne çekti. Burada araçta kısa süre oturan A., ardından yanında taşıdığı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesinin geldiği araca koşan market sahipleri M.A.\'yı kan içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi aracın içinde yapılan M.A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. M.A.\'nın durumumun ağır olduğu belirtildi. M.A.\'nın ticaretten doğan borçları yüzünden bunalıma girdiği, bu yüzden yaşamına son vermek istediği belirtildi.