T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Borçları nedeniyle bunalıma girince çatıya çıktı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E

08 Haziran 2018 21:33

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma giren E.Z. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği E.Z. aşağı indirildi. Öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Satıgül Sokak\'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan E.Z.\'yi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, 2 çocuk babası E.Z. ile görüştü. İşsiz olduğunu ve borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyen E.Z. polisle yaptığı görüşmenin ardından aşağı indi. E.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICAKocaeli DHAKOCAELİ DarıcaPolisinDarıca Bağlarbaşı Mahallesi Satıgül SokakOlayAcilPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24