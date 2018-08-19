(Görüntülü) Bolu'da drone'lu trafik denetimi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan kural ihlallerini tespit edip cezai işlem uyguluyor.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşan D-100 Karayolu\'nun Bolu geçişinde drone ile yol uygulaması yaptı. Ekipler, drone ile havadan seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma, şerit ihlali, hatalı sollama, makas atma gibi trafik ihlallerini tespit etti. Uygulama noktasında durdurulan araçlara cezai işlem uygulandı. İlk kez gerçekleştirilen uygulamaya Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı. Uygulama hakkında bilgiler veren Vali Baruş, \"Drone uygulaması özellikle şehirlerarası yollarımızda sürücülerin hatalı sollama yapmaması ya da takip mesafesine uymaması, tehlikeli şerit değiştirme ihlallerinde bulunmaması için havadan bunların kontrolünü yapıyoruz. Uygulama neticesinde hatalı ve tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen sürücülere de ceza uygulanacak. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerini hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Çünkü emniyet kemeri bizi yaşama bağlayan kemerdir. Lütfen sürüş halinde cep telefonu kullanmayalım. Böylece kendi canımızı da korumuş oluruz ve bize kavuşmayı umutla bekleyen yakınlarımızı bu bayramda üzüntüye sevk etmemiş oluruz.\" dedi.