(Görüntülü) Bolu'da bayram trafiği önlemleri

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili öncesi TEM yolu Bolu geçişinde alınan önlemler, üst düzeye çıkarıldı. Trafik ekipleri, kazaların en çok meydana geldiği bölgelerde uygulamalarını yoğunlaştıracak.



Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM yolu ve D- 100 yolunun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başlandı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenler için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de güzergah üzerinde inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler, tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, alınan tedbirlerle ilgili bilgiler vererek, şunları kaydetti:



\"Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirlerini planlayarak uygulayacağız. Büro hizmetlerine çalışan tüm personelimiz denetim ekiplerimize fiilen takviye olmuş durumdadır. Tamamı denetim hizmetlerinde çalışacaktır. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda görünür olacak ve özellikle yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik olarak çalışacaklardır. Denetimlerde sürücü ve yolculara ekiplerimiz nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapma suretiyle işlemlerini en kısa sürede sona erdireceğiz. Sadece ihlal yapan taşıtlarımız değil bütün araç sürücülerimiz durdurulmak suretiyle yüz yüze iletişim kurularak emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları, şerit izleme ve yakın takip kurallarına uymaları ve güzergah üzerinde 2- 3 saatte bir 10- 15 dakika mola vermeleri ile konsantrasyonun artırılması konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Özellikle trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yerlere yakın bölgelerde radar uygulamalarımızı artıracağız.\"



YOĞUNLUK AKŞAM SAATLERİNDE BEKLENİYOR



Öte yandan bayram tatili nedeniyle beklenen trafik yoğunluğu, TEM yolu ve D- 100 yolunun Bolu geçişinde henüz başlamadı. Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.



