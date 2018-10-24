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(Görüntülü) Bolu'da 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi

24 Ekim 2018 16:18

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6\'sı adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir\'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13\'ü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Bolu\'ya getirildi. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltındaki 13 kişiden işlemleri tamamlanan Z.Ş., Y.A., T.B., C.Ç., E.A. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

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