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(Görüntülü) Bolu Dağı geçişinde kar ulaşımı zorlaştırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi

07 Aralık 2018 13:53

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle bir TIR\'ın kayarak yolu kapatması nedeniyle yoğunluğun yaşandığı D-100 Karayolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla yoldaki trafik rahatladı. Polis ekipleri sürücülerin, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

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