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(Görüntülü) Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18 Ağustos 2018 02:23

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Diyarbakır\'dan getirdikleri esrarı Bodrum\'da sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Gümbet Mahallesi\'nde dün operasyon yaptı. U.K., Ş.S., Ö.A., M.S. ve C.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin yakındaki araziye sakladıkları belirlenen bir miktar esrar da ele geçirildi.

Gözaltındakilerden 3\'ü, haklarında uyuşturucu kullanmaktan tutanak tutulduktan sonra salıverildi. Diğer 2\'si ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.K. tutuklanırken, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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