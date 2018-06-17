(Görüntülü) Bodrum'da tatil köyüne sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, bir tatil köyüne düzenlenen operasyonda, çeşitli türlerde 93 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, tatil köyünün genel müdürü ve servis müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Torba Mahallesi, Kaynar mevkiindeki bir tatil köyünde, müşterilere tesiste ürettikleri votka, rakı ve viski gibi içkilerin servis edildiğini belirledi. Bunun üzerine dün saat 18.00 sıralarında, operasyon düzenlendi. Tesisin bar ve depolarındaki aramalarda çeşitli türlerde toplam 93 şişe sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan 107 boş içki şişesine de el kondu. Ele geçirilen içkiler kolilerle, ekip otosuna konularak incelenmek üzere götürüldü. Polis, ifadelerine başvurmak üzere tatil köyünün müdürü F.D.Y., servis müdürü O.T. ve otel çalışanı S.Ş.\'yi gözaltına aldı.