(Görüntülü) Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: 5 işçi yaralı (2)

DİĞER 2 İŞÇİ DE KURTARILDI Muğla\'nın Bodrum ilçesinde tadilat yapılan binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında kalan diğer 2 işçi de kurtarıldı. Yaralı 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.