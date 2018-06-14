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(Görüntülü) Bodrum'da kaçak içki operasyonu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

14 Haziran 2018 12:16

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği, alınan ihbar üzerine Ortakent Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, ünlü içki markalarına ait 172 boş şişe, 1710 sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton alkol ele geçirildi. Evde yaşayan M.G., E.N.H. ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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