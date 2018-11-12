(Görüntülü) Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 5 gözaltı

BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığından 1 kadın 5 kişi gözaltına alındı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A isimli 5 şüphelinin, dün saat 04.00\'te, Gümbet Mahallesi\'ndeki bir otelden 2 araçla 8 Filistinli kaçak göçmeni, İçmeler Mahallesi kıyılarına götürdüğünü tespit edince operasyon gerçekleştirdi. Organizatör oldukları iddiasıyla B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A. gözaltına alındı ve kaçaklarla birlikte emniyete götürüldü. 8 Filistinli kaçak göçmen, işlemleri tamamlanınca, İl Göç İdaresi\'ne gönderildi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda can yeleği, tekne için kullanılan materyaller ve benzin bidonları ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltı işlemi tamamlanan 1\'i kadın 5 zanlı bugün adliyeye sevk edildi.