(Görüntülü) Bitlis'te Aile Destek Merkezi hizmete açıldı

Bitlis\'te Aile Destek Merkezi hizmete açıldı

BİTLİS\'te, Valilik ve Belediye\'nin destekleriyle, daha önce Kültür Merkezi için yapılan ve atıl durumda olan binanın bir katı yeniden düzenlenerek, Aile Destek Merkezi\'ne dönüştürüldü. Merkezin açılışı, Vali İsmail Ustaoğlu ve kurum amirlerinin katıldığı törenle yapıldı.

Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde bulunan Belediye\'ya ait atıl durumdaki Kültür Merkezi\'nin bir katı yeniden düzenlenerek, Aile Destek Merkezi\'ne dönüştürüldü.Yapımı tamamlanan ve 8 alanda 300 kadının eğitim görebileceği merkezin açılışı, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Vali Ustaoğlu, kadınların kendilerini farklı alanlarda yetiştirmeleri için böyle bir merkez açtıklarını belirterek şöyle konuştu:

?Bir süre önce TOKİ bölgesine yaptığım ziyarette, bayanlarla görüştüğümüzde bölgede ADEM boşluğu olduğunu, kadınların el becerilerini gösterecekleri bir mekanın olmadığı yönünden bir şikayetleri ve talepleri vardı. Burası, daha önce Kültür Merkezi olarak yapılıp, Bitlis Belediyesi\'ne devredilmiş. Ama maalesef kaç yıldır atıl bir durumdaydı. Hemen talimatları verdik. Bu binamızı çok amaçlı değerlendirelim\' diye hemen çalışmalarımızı başlattık. Kısa zamanda tamamlanarak içinde 8 tane kursun bulunduğu merkezi faaliyette açtık. Şu an 300 kadının kayıtlı olduğu Aile Destek Merkezi\'nde günde 190 kadının gelip eğitim ve kurs aldığı merkezi faaliyete soktuk. Binanın üst katını ADEM olarak kullanıyoruz, alt katta büyük bir konferans salonu var. Orayı özellikle bayanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekana dönüştüreceğiz. Özellikle çarşı merkezinde bayanların gidebileceği, oturabileceği hiç bir mekan yoktu. Sokakta yürüyen bir tane bayan göremiyorduk. Artık, kadınları evlerine hapsolmuş kültürel ve sosyal etkinliklerden mahrum değil, onlarında vakit geçirecekleri kaynaşmanın birbiriyle iletişimin güçlü olduğu, bu tür mekanlarla onları da sosyal hayatın içinde tutmak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ADEM binasından genel görüntü

-Açılışa katılanlardan detaylar

-Açılış

-Kursları gezen Vali Ustaoğlu

-Kursa katılan kadınlarla sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun açıklaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

(Tür: Yurt)

