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(Görüntülü) Bitlis'te 139 köy yolu ulaşıma kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı

24 Aralık 2018 15:26

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu. 

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini, önümüzdeki hafta boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini söyledi. Kar yağışı ile birlikte merkezde belediye ekipleri köylerde ise İl Özel İdaresi\'ne ait ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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