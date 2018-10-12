T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bismil'de esnafın silahlı kavgası: 2 ölü, 2 yaralı (YENİDEN)

Ahmet ÜN- Burak EMEK/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

12 Ekim 2018 00:43

Ahmet ÜN- Burak EMEK/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. 

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604\'üncü Sokak\'ta sebze ve meyve komisyonculuğu yapılan bir işyerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, karşılıklı ateşlenen silahlardan çıkan kurşanların isabet ettiği Abdurrahman Kökel ile Mustafa Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, 1\'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralı Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevkedildi.  Polis olay yerinde sıkı güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetBurak EMEKBİSMİL Diyarbakır DHA DİYARBAKIR BismilAkpınar MahallesiSokakTartışmaOlaydaAbdurrahman KökelMustafaBismil Devlet HastanesiDurumuDiyarbakır DicleTıp Fakültesi HastanesiPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24