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(Görüntülü) Bisikletli imam, namaz çıkışı silahlı saldırıya uğradı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde bir caminin 17 yıllık imamı Kerim Işıtan, namazın ardından bisikletiyle evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

18 Aralık 2018 01:34

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçesinde bir caminin 17 yıllık imamı Kerim Işıtan, namazın ardından bisikletiyle evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi\'nde bulunan Ayşe Hatun Cami önünde meydana geldi. Ayşe Hatun Cami\'nde 17 yıldır görev yapan imam Kerim Işıtan (50), yatsı namazı sonrası camiden çıkıp evine gitmek için bisikletine bindi. Ana yola çıkacağı sırada önüne çıkan bir kişi elindeki tabanca ile imam Işıtan\'a ateş açtı. Işıtan sol bacağına isabet eden tek kurşunla yaralanırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. Yerde acı içinde kıvranan Işıtan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarını telefonla arayarak bilgi veren Kerim Işıtan, \"Ben ufak bir kaza geçirdim, hastanedeyim şimdi haberiniz olsun\" dedi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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