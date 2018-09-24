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(Görüntülü) Birecik'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı

24 Eylül 2018 13:52

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Birecik- Nizip yolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Osman T. yönetimindeki 06 BV 3799 plakalı otomobil, Cebrail D.\'nin kullandığı 27 EF 363 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik ve Nizip devlet hastanelerine kaldırılarak, tedaviye alındı.

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