(Görüntülü) Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntı içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için ihtarname gönderdi. 1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ’a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilerek şöyle denildi: \"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası’nın bütçesinin maddi imkansızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim.\"