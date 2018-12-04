(Görüntülü) Bir zamanlar futbol sahasıydı şimdi çöplük oldu

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde eskiden futbol sahası olan, sonradan çiftçilik yapılması amacıyla kiralanan 6 dönümlük alanın zamanla çöplüğe dönüşmesi tepki çekti. Datça ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Yazı Mahallesi\'nin Gabellik Mevkii\'nde, Büyükşehir Yasası öncesinde köy tüzel kişiliğine ait 6 dönümlük alanda, 2002 yılında gençleri spora özendirmek amacıyla yaptırılan futbol sahasından geriye sadece kale direkleri kaldı. 5 yıl futbol oynanan alanın zamanla atıl kalması sonrasında, 2012 yılında muhtarlık tarafından, tarla olarak kullanılmak üzere Turgay Sönmez (77) ve Ayşe Sönmez (77) çiftine kiralandı. Ancak alanı kiralayan Turgay Sönmez\'in kısa süre sonra rahatsızlanması nedeniyle alanda herhangi bir ürün yetiştirilemedi. Turgay Sönmez, 2016 yılında yaşamını yitirdi. İlgisiz kalan alan, mahalleye yaklaşık 50 kilometre mesafede katı atık alanına gitmek istemeyen duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü. Büyükşehir Yasasından sonra Datça Belediyesi tarafından kiralama işlemine devam edilen sahada; inşaat molozları, eski yataklar, koltuk ve kanepeler, otomobil lastikleri, pet şişeler gibi atıklar çöplük oluşturdu. Alanın hali, görenlerin yüreklerini sızlattı. Çöplüğe dönen arsanın kiracısı Ayşe Sönmez, eşinin hastalığı ve vefatı nedeniyle araziyle ilgilenemediğini söyledi. Sönmez, İki yılda alan çöp döküm yeri olmuş. Belediyeye birkaç kez şikayetçi oldum, sonuç alamadım. Ben de ısrarcı olmadım. Burada lavanta yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Tarım İl Müdürlüğü\'ne müracaat ettim dedi. ESKİ MUHTAR ÜZGÜN Mahallenin eksi muhtarlarından 78 yaşındaki İbrahim Günay Demir, futbol sahasının yapımında bizzat çalıştığını, dozerle zemin düzenlemesi yaptığını belirterek, Yıllar sonra burasını çöplük olarak görmek beni üzdü. Bu durumu kabul edemiyorum. Kimse burayla ilgilenmiyor. Buraya dünyanın çöpü gelmiş. Ne olacak buranın hali Çoluk çocuk spor yapacaklarına, kahvelerde vakit geçiriyor. Koskoca futbol sahası gitmiş, yerine çöp sahası gelmiş. Sonra sporda başarı bekliyoruz. Futbol sahaları böyle çöplük olursa, sporda herhalde geri oluruz diye konuştu.