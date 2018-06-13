(Görüntülü) Bingöl'de kaza yapan doktor ağır yaralandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BINGÖL\'ün Genç İlçe Devlet Hastanesi’nde aile hekimi olarak görev yapan Uzman Doktor Oğuz Doğan, havaalanı kavşağında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Genç Devlet Hastanesi’nde 2008 yılından bu yana aile hekimi olarak görev yapan Uzman Doktor Oğuz Doğan, akşam saatlerinde özel aracıyla Bingöl merkeze gelirken, havaalanı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontroldan çıkan araç elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan\'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapti. Daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan Doğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.