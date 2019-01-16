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(Görüntülü) Bingöl- Erzurum karayolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

16 Ocak 2019 00:52

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Elazığ yolunda ise aksamalar meydana geldi.

Kentte etkisini bir süredir sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kentin Elazığ ile ulaşımın sağlandığı karayolunda ise aksamalar meydana geldi.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yollarda güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri olası kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

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