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(Görüntülü) Bilgi yarışması ve tiyatro gösterisi ile 'diyabete' dikkat çektiler

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi yarışması ve tiyatro gösterisi düzenlendi

15 Kasım 2018 21:04

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi yarışması ve tiyatro gösterisi düzenlendi. Turgutlu Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte doktormar ve hastane çalışanları diyabet hastalarıyla bir araya geldi. Etkinlikte, 50\'si hasta 120 kişi dünyada artık bir salgın boyutuna ulaşan diyabet hastalığı konusunda bilgilendirildi. Eğitim sunumlarının ardından bilgi yarışması ve hemşire ve hastane çalışanlarının rol aldığı tiyatro gösterisi ile farkındalık oluşturuldu. Diyabet hastalarını güldüren tiyatro gösterisi beğeni topladı. Etkinliği takip eden Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ümit Aksoy, \"Program sonunda hastalarımızdan gelen olumlu düşünceler içimizi ısıttı. Amacımız tüm hastalarımıza ulaşabilmek ve diyabetin geleceğini değiştirmek\" dedi.

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