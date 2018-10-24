(Görüntülü) Bilal Erdoğan: Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz (1)

Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Gençlik STK\'ları Platformu\'nun (TGSP) gerçekleştireceği Türkiye Gençlik Zirvesi\'nin tanıtım toplantısına katılan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, \"Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz\" dedi. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise \"Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31\'inin milliyetçi olarak, yüzde 29\'unun Atatürkçü olarak, yüzde 16\'sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza\" ifadelerini kullandı. Türkiye Gençlik STK\'ları Platformu (TGSP), 3 Kasım\'da gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç katıldı. Üsküdar\'daki TGSP binasındaki toplantıya katılan Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK\'ları Platformu\'nun Türkiye\'de toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum. Komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeleri ve geldiğimiz noktada çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz\" dedi. “SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİNE 256 BAŞVURU GELDİ\" Erdoğan, “Bugün duyurusunu yapmakta olduğumuz Türkiye Gençlik Zirvesi de hem önemli bir gençlik araştırmasının üzerine konumlandırılacak olması itibariyle, verileri üzerinde istişare başlatacak olması itibariyle hem de geleneksel hale gelmesini istediğimiz sosyal girişimcilik ödülleri itibariyle inşallah çok verimli bir etkinlik olacak. Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz. Elbette gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak ülke meseleleri, sosyal meseleler konusundaki fedakarlıkların bu yaşlarda oluşması gerektiğine inanıyoruz. Teşvik etmek istediğimiz alanlarda bu tür yarışmalar ve ödüller yapmanın verimli olduğunu gördük. Sosyal girişimcilik ödüllerine 256 başvuru geldi. Çok enteresan, yaratıcı başvurular aldık. Bunların birçoğu bireysel sosyal girişimcilik projeleriydi. Özellikle hayata geçirilmiş olan projeleri değerlendirmeye almaya özen gösterdik. Bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmekte olduğu veya geçirdiği projelerdi. Bunları öncelikle jürinin alt komisyonları değerlendirdi. 256 başvuruyu 30\'a indirdi. Son üst jürimiz bu 30 arasından 1\'inci, 2\'inci ve 3\'üncülük derecelerine karar verdi. 4\'üncü, 5\'inci ve 6\'ıncı projelere de mansiyon ödülleri vereceğizö şeklinde konuştu. PARLAMENTO VE SİVİL TOPLUM İLİŞKİSİ 1\'inci projeye 15 bin lira, 2\'inci projeye 10 bin lira, 3\'üncüye 8 bin lira verileceğini ve mansiyon ödülünün de 5 bin lira olduğunu belirten Bilal Erdoğan, “Ülkemiz son 16 yılda önemli bir ekonomik değişim ve dönüşümü yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Düşük gelirli sınıftan orta gelirli sınıfa, orta gelirli sınıftan da yüksek gelirli sınıfa doğru ilerlemeye çalışan bir ülkeyiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde parlamentonun yasama alanına güçlü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Yasama alanında çalışan bir parlamentonun, yasama alanlarıyla ilgili olarak sivil toplumla daha yakın dayanışma ve istişare içinde bulunacağına inanıyoruz\" dedi. “GENÇLERİN MUTLULUK ORANI 5 ÜZERİNDEN 2.9\" Dr. Ahmet Özdinç ise saha çalışmasının tamamlandığı ve 3 Kasım\'daki zirvede paylaşılacak olan araştırmadan notlar paylaştı. Araştırmayı Türkiye genelinde 8 bin genç ile 37 ilde yaptıklarını söyleyen Özdinç, “Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31\'inin milliyetçi olarak, yüzde 29\'unun Atatürkçü olarak, yüzde 16\'sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza. Gençler, kendi mutluluklarını 5 üzerinden 2.9 olarak tanımlıyorlar. Gençlerin eğitim hayatı ve bilim okur-yazarlığı konusunda yabancı dil bildiğini iddia edenlerin oranı yüzde 44 oranında. Günlük hayatta ilgi duydukları alan sırasıyla, ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve spor haberleri olduğunu tespit ettik. Bir başka konumuz, gençler ve iş hayatıydı. 15-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 32\'sinin çalıştığını tespit ettik. Gençler yüzde 40 civarında gelecekte kendi işlerini kurmak istediklerini ifade ettiler. Gençlerin yüzde 80\'i sahip olduğu dini, milli ve manevi değerler ile gurur duyduğunu ifade ettiler. Mutluluk için gençlere göre en önemli şartların para, aile, çocuk ve saygınlık olduğunu ifade ettiler\" dedi. GENÇLERİN EN ÖNEMLİ İLK 3 SORUNU Gençlerin sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili yapılan araştırmaya değinen Özdinç, “Burada yüzde 73\'ü sosyal hayata katıldığını ifade etti. Gençlerin yüzde 77.3\'ü kendilerini rahatça ifade ettiklerini ama yüzde 63\'ü iş yerinde ifade ettiklerini ifade etti. Bizce kötü bir sonuç olarak, gençler yüzde 40 civarında hiç sporla ilgilenmediklerini ifade ettiler. Kadınların yüzde 50\'si hiç sporla ilgilenmiyor. Erkeklerin de yüzde 25\'i ilgilenmediğini ifade etti. Gençlere, \'Türkiye\'nin en önemli 3 sorunu nedir?\' diye sorduk. Sırasıyla, ekonomi, işsizlik ve terör olduğunu ifade ettiler. \'Gençlerin en önemli ilk 3 sorunu nedir?\' diye sorduk. 1\'inci sırada iş sahası eksikliği, 2\'inci sırada eğitimde yaşanan sorunlar, 3\'üncü sırada madde bağımlılığı olarak ifade edildi. Gençlerde sık sık sigara içenlerin oranı yüzde 31,3, ara sıra ile birlikte sigara içenlerin oranının yüzde 47-48 bandında olduğunu tespit ettik. Gençlerin yüzde 90\'ı sosyal medyada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtiyor. Gençlerin yüzde 62\'si \'Orta sınıf modern gençlik\' olarak kendini tanımlıyor. Yüzde 37\'si de \'Geleneksel gençlik\' olarak kendini tanımlıyor. Daha detaylı çalışmamızı 3 Kasım\'da paylaşıyor olacağızö ifadelerini kullandı. TGSP\'nin düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi 3 Kasım Saat 09:30\'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü\'nde gerçekleşecek. Zirvede sosyal girişimcilik ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.