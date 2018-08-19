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(Görüntülü) Bıçaklı kavgada yaralanan Mahmut, kurtarılamadı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Mahmut Yıldız (18) yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2018 20:42

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Mahmut Yıldız (18) yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili yaşları 18\'den küçük 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Yıldız, yanına gelen kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında bıçaklanan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Yıldız, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşar Karagöz\'ün cesedi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis, kimliği açıklanmayan yaşları 14 ve 17 olduğu öğrenilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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