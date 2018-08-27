T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Beyoğlu'nda şüpheli valizden kıyafet çıktı (2)

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi

27 Ağustos 2018 14:24

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beyoğlu\'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi. Yapılan incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Beyoğlu Dünya Sağlık Sokağı\'nda merdivenlere bırakılan valizi gören sokaktakiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Kapatılan yol da trafiğe açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraErsan SANİSTANBUL DHA BeyoğluYapılanBeyoğlu Dünya Sağlık SokağıOlayEkiplerinKapatılan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24