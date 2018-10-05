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(Görüntülü) BEYOĞLU'NDA İTFAİYE EKİPLERİ YANAN EVDEKİ BİR KİŞİYİ KURTARDI

*Beyoğlu'nda bir evde yangın çıktı

05 Ekim 2018 15:45

*Beyoğlu\'nda bir evde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Çukur Mahallesi Karakurum Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın 2\'nci katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binada mahsur kalan ve zaman zaman camdan başını uzatan bir kişi içeriye giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumana maruz kalan ve dışarıya çıkarılan kişiye bir itfaiyeci oksijen maskesi taktı. Daha sonra ambulansa götürülen kişi hastaneye sevk edildi. Vatandaşlar alevleri endişeli şekilde izlerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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