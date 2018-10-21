T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Beyoğlu'nda bir kişi kaldırımda ölü bulundu

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BEYOGLU'nda bir kişi kaldırımda ölü bulundu

21 Ekim 2018 16:39

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BEYOGLU\'nda bir kişi kaldırımda ölü bulundu. Olay saat 06.00 sıralarında Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde caddeden geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Hayatını kaybeden kişinin 35 yaşlarında olduğu üzerinde herhangi bir darp ve yaralama izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKİSTANBUL DHA BEYOGLUOlayMahallesi Kalyoncu Kulluğu CaddesiEdinilenVatandaşlarPolisYapılanHayatınıTaksim EğitimAraştırma Hastanesi MorgunaPolisin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24