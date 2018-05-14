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(Görüntülü )Beyoğlu'nda "Kudüs" protestosu (2)

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN / İSTANBUL DHA ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv'den taşınan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılması İstanbul'da protesto ediliyor

14 Mayıs 2018 23:17

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN / İSTANBUL DHA ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv\'den taşınan ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'te açılması İstanbul\'da protesto ediliyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine yüzlerce kişi, saat 19.00\'da Taksim Tünel\'de toplandı. Protesto eylemi sürüyor. Bu arada, protesto eylemleri nedeniyle saat 18.00\'den itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yeni Çarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi trafiğe kapatılırken akım İstiklal Caddesine verilmedi. Kapatılan bu yollara alternatif güzergâh olarak Tarlabaşı Bulvarı gösteriliyor.

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