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(Görüntülü) Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan oyunu kullandı

İSTANBUL ,(DHA) - BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oyunu Haliç İlkokulu’nda kullandı

24 Haziran 2018 18:44

İSTANBUL ,(DHA) - BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oyunu Haliç İlkokulu’nda kullandı. Demircan, \"İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır\" dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Haliç İlkokulu\'na eşi Ferda Demircan ve kızı Zeynep Demircan ile geldi. Demircan, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Demircan, \"Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır ve geleceğe çok daha iyi hazırlanacağımız bir Türkiye\'ye uyanırız. Bu seçim memleketimiz, bölgemiz ve coğrafyamız için hayır getirsin inşallah\" diye konuştu.

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