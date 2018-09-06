(Görüntülü) Beylikdüzü'nde fabrika yangını-4

Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)



BEYLİKDÜZÜ Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan bir fabrikanın depo kısmı alev alev yandı.



Yangın 07.30 sıralarında etiket üretimi yapan fabrikanın bodrum katındaki depo kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Çatalca, Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kocasinan ve Kıraç\'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çalışanlar ve çevredeki fabrikaların çalışanları dışarı çıktı. Kimyasal maddelerin de alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kortrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.