(Görüntülü) Beylikdüzü'nde Çardak Altı Sohbetleri başladı 

İSTANBUL (DHA) - BU yıl 5\'incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları\'nın 2. Günü Çardak Altı Sohbetleri ile devam etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise festivale siyasi parti gözetmeksizin bütün ilçe başkanlarını davet ederek, eğitim temalı konular ile alakalı, \"Çözüm için ortak bir yol bulmalıyız\" dedi.





Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleşen Barış ve Sevgi Buluşmaları\'nda Çardak Altı Sohbetleri başladı. Öncesinde ise Listeli Kitap Mezatı ve hemen ardından Sahaf Söyleşileri gerçekleştirildi. Burada Cüneyt Özdemir, Ozan Sağsöz ve Ceren Sungur konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide konuklar ‘Yeni Medya, Eski Edebiyat’ hakkındaki görüşlerini kitapseverlerle paylaştı.



Bu yılki teması ‘Eğitim’ olan Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gününün konukları ise Sinan Meydan, Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu ve Prof Dr. Oğuz Makal oldu. Söyleşide “Cumhuriyet Tarihinde Eğitim, Köy Enstitüleri ve Bugün” konusu ele alındı. Vatandaşlarda bu sohbete yoğun ilgi gösterdi.







\"SUNULAN İMKANLAR GAYET YERİNDE\"





Sahaf Festivali\'nde yer alan sahaf Nazım Hikmet Arıkan, 10 yıldır mesleğini icra ettiğini dile getirerek, \"Beylikdüzü Belediyesi öncü bir belediye. Daha önce de buna benzer festivaller oldu başka ilçelerde ama burada sunulan imkanlar gayet yerinde. Buradaki katılımda çok iyi ve nitelikli aynı zamanda. Bu anlamda güzel işler yapılıyor\" diye konuştu.





Arıkan, kitap koleksiyoncularının daha çok sahafları tercih ettiğini ifade ederek, ellerinde önemli yazarların ilk baskı eserlerini barındırdıklarını da söyledi.







\"ÇÖZÜM İÇİN ORTAK BİR YOL BULMALIYIZ\"





Çardak Altı Sohbetleri’nin ardından konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çardak Altı Sohbetleri Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın çok özel bir anıdır. Geçen yıl adaletle ilgili çok güzel konuşmalar ve konuklar oldu. Bu sene de eğitim temalı buluşmalarımız var. Bu akşam başladı ve 10 gün boyunca devam edecek. Binlerce katılımcı ile renk bulacak. Karşılıklı diyaloglar, düşünceler. Bugün eğitimin ülkemizin en önemli sorunu olduğunu kabul ediyoruz. Çözüm içinde ortak bir yol bulmalıyız. Uzmanlarla bu işi en doğru şekilde halledebirizi ancak\" dedi.



Parti farkı gözetmeksizin bütün ilçe teşkilatlarını ve başkanlarını bu festivale davet ettiğini dile getiren Başkan Ekrem İmamoğlu, \"Bizi eleştirsinler ya da önersinler. Biz burada yöneticiyiz sonuçta ki temelinde yine eğitimi tartışacağız burada. Tüm siyasi parti ilçe başkanlarını davet ettik. Tartışacağız, konuşacağız ve sohbet edeceğiz. Umarım güzel çözümleri hep beraber bulacağız\" açıklamasını yaptı.









Çardak Altı Sohbetleri\'nin ardından Barış ve Sevgi Buluşmaları konser ile devam etti. İlyas Yalçıntaş kendisini izlemeye gelen seyircilere keyifli anlar yaşattı.