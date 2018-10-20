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(Görüntülü) Beylikdüzü açıklarında ceset bulundu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BEYLİKDÜZÜ sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklardaki cesetle karşılaştı

20 Ekim 2018 20:00

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BEYLİKDÜZÜ sahilinde rüzgar sörfü yapan bir kişi, açıklardaki cesetle karşılaştı. Olay akşam saatlerinde Beylikdüzü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü Kulübü\'nden açılan bir sörfçü kıyıdan yaklaşık 100 metre açıklarda bir kişinin cansız bedenini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Cesedin 69 yaşındaki Sami Kılıç\'a ait olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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