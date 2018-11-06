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(Görüntülü) Beyazıt Meydanı'nda YÖK protestosu

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BEYAZIT Meydanı'nda bir araya gelen bir grup öğrenci, Yüksek Öğretim Kurumu 'YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto etti

06 Kasım 2018 20:47

Mehmet İlkay ÖZER-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BEYAZIT Meydanı\'nda bir araya gelen bir grup öğrenci, Yüksek Öğretim Kurumu \'YÖK\'ün kuruluş yıl dönümünü protesto etti. Saat 16.00 sıralarında Beyazıt Meydanı\'nda toplanan grup, \'Kriz yaratanların direniş üniversitenin\' pankartı açtı. Sık sık sloganların atıldığı eylemde daha sonra basın açıklaması okundu. Açıklamada, \"Demokratik üniversitenin ve özgür bilim üretiminin garantörü bu taleplerdir ve bu taleplerin meydan meydan amfi amfi örgütlenmesine bağlıdır. YÖK kapatılsın üniversiteyi üniversiteliler yönetsin. Kriz yaratanların direniş üniversitenin\" ifadeleri yer aldı. Öğrenciler daha sonra Beyazıt Marşı\'nı okudu. Açıklamaların ardından öğrenciler buradan ayrıldı.

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