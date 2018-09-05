(Görüntülü) Besni'de badem hasadı şenliği

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Besni ilçesi\'nde Ferragnes ve Ferraduel badem hasadı şenliği düzenlendi. Besni\'nin Konuklu köyünde düzenlenen ve yetiştirilen Ferragnes Ferraduel bademi şenliğine İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Tarım Müdürü Adil Alan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Badem Üreticileri Başkanı Mehmet Ali Sağ, badem üreticileri, köy halkı ve vatandaşlar katıldı. Badem şenliğinde açıklama yapan ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Ülkemizde 340 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılmakta. Bunun yaklaşık 50 bin dekarı Adıyaman\'da yetiştirilmektedir. İlçemizde ise yaklaşık olarak 15 bin dekar alanda 2 bin 500 ton civarında kabuklu badem üretimi yapılmaktadır. Badem iklim özellikleri itibarı ile her bölgede yetiştirilmemekte olup ilçemizde çok iyi şekilde uyum sağlamaktadır. İlçemizde yeni kurulmuş olan badem üreticileri birliği bulunmakta olup bünyesinde iki adet tarım danışmanı istihdam ederek üyelerine tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetleri verecektir. Badem üreticileri birliğinin kurulması ile badem üreticileri birlikte hareket ederek bir takım alet ve ekipmanların temini e-pazarlamada daha yüksek fiyat elde etme imkanı bulacaklardır. Badem yetiştiriciliği, işçilik giderleri en fazla hasat döneminde olup, iş gücünün azaltılması ve maliyetin düşürülmesi amacı ile makinalı hasat günümüz şartlarında mutlaka gereklidir. Modern hasat makinaları ile yapılan hasat işlemleri hem maliyeti düşürmekte, hem de zamanında hızlı hasat ile ürün kalitesini arttırmaktadırö dedi.