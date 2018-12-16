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(Görüntülü) Besni'de av tüfeğiyle intihar girişimi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde A

16 Aralık 2018 00:07

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde A.K. (61), bilinmeyen nedenle göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etmek istedi. Ağır yaralanan A.K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.K., evde kimsenin olmadığı sırada göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde A.K.\'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.K., ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. A.K., hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
 

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