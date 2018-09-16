(Görüntülü) Beşiktaş'ta olağanüstü seçim günü

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA





Beşiktaş Kulübü\'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Akatlar Spor ve Kültür Merkezi\'nde yapılıyor.



Saat 10:30\'da başlayan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu\'nda, Divan Başkanlık seçiminden sonra doğrudan oy kullanmaya geçildi. Oy kullanma işlemi saat 17:00\'ye kadar sürecek.



Başkan Fikret Orman\'ın yönetim listesini yenilemek amacıyla yaptığı seçimde Orman\'ın haricinde aday bulunmuyor. Fikret Orman\'ın yeni yönetim listesi Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık ve Melih Aydoğdu isimlerinden oluşuyor.





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