(Görüntülü) Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş’ta Göztepe hazırlıkları sürüyor





Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı





Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)





Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.





Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında şut çalışması ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışmaları gerçekleştirildi. Şut ve gol vuruşlarını çalışmalarında Pepe, Vagner Love ve Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’in başarılı performansları dikkat çekti. Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida. Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.





Sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda yer almazken, MR sonuçları beklenenden daha iyi çıkan Adem Ljajic takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde çalıştı. Öte yandan Milli takımdan dün dönen ve dün yapılan çalışmada yer alamayan Oğuzhan Özyakup da antrenör eşliğinde düz koşu ve yürüyüş çalışması yaptı.





Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.