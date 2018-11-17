(Görüntülü) Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) - Beşiktaş Kulübü\'nün Vodafone Park\'taki Divan Kurulu\'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borç tablosu hakkında bilgiler verdi. Tuncel, Beşiktaş Kulübü\'nün 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 TL borcu olduğunu ifade etti. Toplam borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 TL\'sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'ye, 710 milyon 479 bin 657 TL\'nin ise kulübe ait olduğu aktaran Tuncel, 376 milyon 157 bin 524 TL alacak olduğunu aktardı. Siyah-beyazlıların alacaklar düşüldükten sonraki net borcunun ise 2 milyar 119 milyon 110 bin 163 TL olduğu kaydedildi. Feyyaz Tuncel, borcun Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 30 Ağustos 2018, kulüp derneği için ise 30 Eylül\'ün baz alındığı kaydetti.